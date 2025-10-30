Nuova Zelanda matrimonio in stile Signore degli Anelli e a sorpresa arriva Frodo
E’ stato decisamente un matrimonio da fiaba quello celebrato nella Contea di Hobbiton, in Nuova Zelanda, dove gli sposi hanno avuto una sorpresa degna della saga. Durante la cerimonia ispirata a Il Signore degli Anelli, tra ospiti in abiti da Hobbit, è comparso infatti Elijah Wood, il leggendario Frodo Baggins, accolto da grida di entusiasmo e commozione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
