La Nuova Virtus Cesena è arrivata a un soffio dalla conquista della sua prima vittoria stagionale nel campionato di basket di serie B femminile, ma in trasferta contro Vigarano alla fine di 40 minuti giocati a tutta intensità, è arrivata la quarta sconfitta in quattro gare, in questo caso maturata col punteggio di 49-45. E dire che la squadra di coach Luca Chiadini era riuscita a portarsi sul più 5 (40-45) a tre minuti e mezzo dalla fine, punteggio al quale si era arrivati dopo che le cesenati avevano tenuto la testa avanti per 5 minuti, mettendo la freccia sul 36-38 arrivato nelle prime battute del quarto periodo e dopo trenta minuti che le avevano in ogni caso viste restare sempre sul pezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus, che beffa. Vittoria sfumata nel finale