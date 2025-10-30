Nuova svolta nel delitto di Garlasco indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio

Indagato per corruzione. Il padre di Andrea Sempio, Giuseppe Sempio, è indagato nell’indagine della procura di Brescia in cui l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, è accusato di corruzione in atti giudiziari. Una nuova svolta nelle infinite indagini sul delitto di Garlasco, avvenuto ormai 18 anni fa. La notizia è stata anticipata dal Tg1. L’indagine a carico del padre di Andrea Sempio (amico del fratello di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nella sua abitazione) fa parte dell’inchiesta bis sul caso. Secondo l’ipotesi accusatoria degli inquirenti, il padre di Sempio avrebbe versato 20-30mila euro all’ex procuratore Venditi per archiviare la posizione del figlio nella precedente inchiesta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

