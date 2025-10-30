Nuova sede per il Mumec | Sollecitato il trasferimento del museo nell’edificio dell’ex Banca d’Italia
“Ho presentato un’interrogazione urgente all’assessore alle opere pubbliche per richiedere aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto che prevede il trasferimento del Museo dei mezzi di comunicazione nell’ex palazzo della Banca d’Italia in via Cesalpino."Questo il tema che ha sollevato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Nuova sede per il Mumec: sollecitato il progetto per il trasferimento del museo nell’edificio dell’ex Banca d’Italia” - Arezzo, 30 ottobre 2025 – Nuova sede per il Mumec: sollecitato il progetto per il trasferimento del museo nell’edificio dell’ex Banca d’Italia”. Si legge su lanazione.it