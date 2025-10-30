Nuova sede per il Mumec | sollecitato il progetto per il trasferimento del museo nell’edificio dell’ex Banca d’Italia
Arezzo, 30 ottobre 2025 – . La nota del consigliere comunale Egiziano Andreani (Gruppo Misto) “Ho presentato un’interrogazione urgente all’assessore alle opere pubbliche per richiedere aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto che prevede il trasferimento del Museo dei mezzi di comunicazione nell’ex palazzo della Banca d’Italia in via Cesalpino. Il Consiglio Comunale aveva approvato all’unanimità, il 19 luglio 2019, un atto d’indirizzo volto a individuare un ambiente più ampio per esporre l’intero patrimonio culturale del Mumec, unico in Italia per la varietà delle tematiche trattate e la cura nella loro sistemazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
