Nuova passerella di via Cogolo ultime fasi del montaggio
È in fase di montaggio a Montegrotto Terme la nuova passerella di via Cogolo. Il completamento dell'opera, che con i suoi 2,5 metri di larghezza migliorerà sensibilmente i flussi di pedoni e ciclisti in un'area di grande valore naturalistico e turistico, era inizialmente previsto per fine estate.
