Nuova Opel Astra 2026 | tutte le info sul restyling

Opel Astra 2026. Ecco un riepilogo delle anticipazioni per la nuova Opel Astra 2026, con quello che sappiamo finora e alcuni aspetti da tenere d’occhio. Novità principali. 1. Design aggiornato Il modello 2026 vedrà un restyling profondo: il frontale mantiene la griglia “Vizor” tipica del marchio, ma con fari a matrice LED più sottili e una nuova firma luminosa “a tre scanalature” in sostituzione della vecchia ala cromata.. Al posteriore, fanali collegati da una fascia nera lucida e il nome “ASTRA” scritto al centro del portellone.. Interni migliorati: dashboard rinfrescata con materiali di qualità superiore, plancia digitale “Pure Panel” con due schermi integrati, meno pulsanti fisici. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Opel Astra 2026: tutte le info sul restyling

