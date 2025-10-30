Nuova ombra dalla Russia Putin svela il Poseidon | il super siluro nucleare che può scatenare uno tsunami radioattivo
Dalle profondità degli oceani arriva una nuova ombra dalla Russia: il Poseidon, un super siluro a propulsione nucleare che, secondo il Cremlino, potrebbe stravolgere gli equilibri della deterrenza mondiale. Il nome, evocativo del dio greco dei mari, è oggi sinonimo di potenza e paura. Ieri, Vladimir Putin ha annunciato il primo test “completo” del sistema, confermando che il Poseidon è stato lanciato da un sottomarino vettore e ha attivato il proprio reattore nucleare in mare aperto. “ Non esiste nulla di simile al mondo ”, ha dichiarato il presidente russo, sottolineando che il siluro sarebbe in grado di eludere qualsiasi difesa antimissile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
