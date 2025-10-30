Nuova ombra dalla Russia Putin svela il Poseidon | il super siluro nucleare che può scatenare uno tsunami radioattivo

Dalle profondità degli oceani arriva una nuova ombra dalla Russia: il Poseidon, un  super siluro a propulsione nucleare  che, secondo il Cremlino, potrebbe  stravolgere gli equilibri della deterrenza mondiale. Il nome, evocativo del dio greco dei mari, è oggi sinonimo di potenza e paura. Ieri,  Vladimir Putin  ha annunciato il  primo test “completo”  del sistema, confermando che il Poseidon è stato  lanciato da un sottomarino vettore  e ha  attivato il proprio reattore nucleare in mare aperto. “ Non esiste nulla di simile al mondo ”, ha dichiarato il presidente russo, sottolineando che il siluro  sarebbe in grado di eludere qualsiasi difesa antimissile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

