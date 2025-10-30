Nuova mostra totò e la sua Napoli da domani a Palazzo Reale a Napoli

Fino al 25 gennaio la mostra dedicata all’indimenticabile attore che ha segnato la storia del teatro, del cinema e della televisione italiana . Napoli, 30 ottobre 2025 – Nella sede di Palazzo Reale a Napoli, Sala Belvedere, da domani 31 ottobre fino al 25 gennaio 2026, aprirà la mostra Totò e la sua Napoli, l’inedita esposizione che celebra il grande legame inscindibile tra Totò e Napoli in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della fondazione di Napoli. Proprio in virtù di questo forte legame si è scelto di ospitare, nella città da lui tanto amata, questa mostra che omaggia uno dei suoi figli più illustri e simbolo universale di napoletanità e genialità comica, come prima tappa di un progetto che proseguirà a New York nella prossima primavera, proseguendo idealmente quel ponte culturale tra Napoli e il mondo che l’attore ha sempre rappresentato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

La nuova mostra che Empoli ospiterà all'Antico Ospedale di San Giuseppe intitolata 'Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925-1960' è stata l’occasione per incrementare la collezione della Galleria d'Arte Moderna e della Resistenza, grazie ad una generos - facebook.com Vai su Facebook

John Goodman mostra la sua nuova linea (ha perso oltre 90 chili negli ultimi anni) alla première del film "I Puffi" - Il primo passo è stato eliminare gli alcolici, poi si è messo a fare attività fisica con regolarità e da ultimo ha imparato a controllare le porzioni di cibo ad ogni pasto. Secondo corriere.it

Amanita apre nuova galleria a Roma, in mostra Daniele Milvio - La galleria d'arte Amanita inaugura la sua nuova sede romana nel cuore del centro storico della capitale, in Via dei Banchi Vecchi 24, all’interno dello storico Palazzo Crivelli, noto anche come ... Segnala adnkronos.com

Minecraft mostra la sua nuova grafica migliorata in un video sull'update Vibrant Visuals, in arrivo presto - Siamo ormai alla vigilia di grossi cambiamenti in Minecraft, che riceverà domani, 17 giugno, due grandi update in contemporanea, di cui uno destinato a modificare e migliorare la grafica del gioco, ... multiplayer.it scrive