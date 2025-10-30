Nuova grana per la sinistra in Rai | una sentenza della Consulta rompe il monopolio dell' Usigrai

Con la sentenza n. 1562025, la Corte Costituzionale ha stabilito che il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) spetta non solo alle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi, ma anche alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Questa decisione potrebbe cambiare gli equilibri anche in Rai dove da due anni si è rotta l'unità sindacale, con una parte del personale giornalistico dell'azienda che ha aderito a un nuovo sindacato di destra, l'Unirai. Ma, non avendo mai firmato contratti collettivi, fino a oggi Unirai non aveva la possibilità di formare vere rappresentanze sindacali dentro l'azienda di Viale Mazzini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

