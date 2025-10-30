Nuova Corte dei Conti via i compiti politici ai giudici La riforma punta ad accelerare | scudo anche per i sindaci

Cambiare il sistema che regola la Corte dei Conti a distanza di oltre trent'anni dalla precedente riforma, per rendere più efficienti i controlli sulla gestione della cosa pubblica. E' l’obiettivo del disegno di legge che porta il nome di Tommaso Foti, il ministro per gli Affari europei, che il governo punta ad approvare rapidamente. Una riforma che però, secondo le toghe, andrebbe ad introdurre. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nuova Corte dei Conti, "via i compiti politici ai giudici". La riforma punta ad accelerare: scudo anche per i sindaci

