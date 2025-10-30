Nuova attività in memoria di mio padre Luigi

Si chiama "Da Giggio" il negozio che il portorecanatese Matteo Medori (nella foto con Alessandro Palanca) ha da poco aperto in via Manin, per rendere omaggio al padre Luigi. Di professione architetto, l’uomo è scomparso improvvisamente lo scorso aprile, ad appena 67 anni. Così Matteo, da tempo cuoco e titolare dell’enoteca Il Cavatappo a Porto Recanati, ha sentito il bisogno di aprire un’altra attività per le unire le sue passioni con quelle del padre. Il negozio in via Manin, che è stato fondato insieme al socio Alessandro Palanca, vende articoli e oggetti per la casa. Ma oltre a questo, propone pure delle specialità enogastronomiche di pregio come vino, pasta artigianale e altri prodotti locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

