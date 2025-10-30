Nuoto i convocati dell’Italia al Trofeo Nico Sapio 2025 | Ceccon e Cerasuolo osservati speciali

Ci si prepara per l’ultimo evento internazionale in quest’annata natatoria, ovvero gli Europei in vasca corta di Lublino (Polonia) dal 2 al 7 dicembre. Nel percorso di avvicinamento alla rassegna continentale ci sarà il 51° Trofeo Nico Sapio che si svolgerà dal 7 al 9 novembre alla piscina Sciorba di Genova. L’evento vedrà al via una folta schiera della squadra italiana, che si sta preparando ai campionati in Polonia. Fari puntati, a questo proposito, su Thomas Ceccon e Simone Cerasuolo. Il campione vicentino, reduce dai primati italiani stabiliti nei 200 dorso e 200 stile libero in Coppa del Mondo, ha voglia di continuare a stupire per confermarsi un riferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

