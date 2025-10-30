Nuoto a podio Coggiatti e Rossi Ben 115 i personal best degli atleti riccionesi

Riminitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fine settimana di grandi risultati per gli atleti di Polisportiva Riccione, impegnati al 14° Trofeo Città di Riccione, il “meeting di casa”, andato in scena il 25 e 26 ottobre 2025 presso lo Stadio del Nuoto di Riccione. Sono stati oltre 1.000 gli atleti in acqua per 3.000 presenze gara nelle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Nuoto, a podio Coggiatti e Rossi. Ben 115 i personal best degli atleti riccionesi - Fine settimana di grandi risultati per gli atleti di Polisportiva Riccione, impegnati al 14° Trofeo Città di Riccione, il “meeting di casa”, andato in scena il 25 e 26 ottobre 2025 presso lo stadio de ... Come scrive riminitoday.it

nuoto podio coggiatti rossiTrofeo Nuoto Riccione: Coggiatti e Rossi a podio, 115 i personal best - Da segnalare due importanti podi, con l’argento di Filippo Maria Coggiatti nella finale dei 100 stile categoria Ragazzi 14 e il di bronzo di Beatrice Rossi nei 200 dorso, categoria Cadette. Si legge su newsrimini.it

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Podio Coggiatti Rossi