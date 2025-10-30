Nulla osta negato ai lavoratori stranieri per un vizio formale Tar annulla le revoche | Vittoria di civiltà
Il Tar Puglia ha accolto il ricorso contro la Prefettura di Foggia, annullando le revoche dei nulla osta al lavoro emesse per un presunto errore nell'identificativo del tributo inserito nelle istanze dei datori di lavoro. “È una vittoria di civiltà e di giustizia sostanziale”, il commento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
