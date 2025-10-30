Nubifragio a Pisa allagamenti e disagi | In un' ora 50mm di pioggia

Le intense piogge che hanno colpito la provincia nella mattinata di oggi non hanno risparmiato Pisa città. Secondo i dati comunicati dall’Ufficio Protezione Civile comunale, tra le ore 8 e le ore 13 sono caduti circa 60 millimetri di pioggia, di cui 50 millimetri concentrati nell’arco di un’ora. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

