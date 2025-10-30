Novità in arrivo alla Domus Mazziniana

Pisatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono gli incontri accademici e culturali presso la Domus Mazziniana curati dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa. Dopo la presentazione del volume “L’aurora della patria. Cittadini e stranieri nell’Italia in rivoluzione (1789-1809)” di Domenico Maione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

novit224 arrivo domus mazzinianaNovità in arrivo alla Domus Mazziniana - Proseguono gli incontri accademici e culturali presso la Domus Mazziniana curati dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa. Si legge su pisatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Novit224 Arrivo Domus Mazziniana