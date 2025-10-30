Settimo giorno della Novena che si avvicina alla conclusione. Affidiamo alle Anime Sante del Purgatorio le nostre situazioni più dolorose per ottenere sollievo e conforto immediato dalla loro intercessione. Le anime del Purgatorio, sono anime sante, perché redente da Gesù, che però non hanno ancora raggiunto la pienezza della beatitudine eterna e perciò soffrono. La loro purificazione è infatti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione, settimo giorno