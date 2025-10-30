Novena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione settimo giorno
Settimo giorno della Novena che si avvicina alla conclusione. Affidiamo alle Anime Sante del Purgatorio le nostre situazioni più dolorose per ottenere sollievo e conforto immediato dalla loro intercessione. Le anime del Purgatorio, sono anime sante, perché redente da Gesù, che però non hanno ancora raggiunto la pienezza della beatitudine eterna e perciò soffrono. La loro purificazione è infatti.
