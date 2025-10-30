Novembre mese della prevenzione delle patologie urologiche
Novembre è il mese della prevenzione delle patologie urologiche. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di fare prevenzione. Le patologie dell’apparato urinario e genitale sono molto più diffuse di quanto si pensi e spesso ignorate fino a quando compaiono sintomi importanti. Una diagnosi precoce significa migliore efficacia delle cure, migliore qualità di vita e maggiore probabilità di guarigione. In Italia, ogni anno, vengono diagnosticati 87.000 nuovi casi di tumori urologici: in totale si stima che oggi nel nostro Paese ci siano circa 485.000 persone a cui è stato diagnosticato un tumore alla prostata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Domenica 2 novembre, prima domenica del mese, musei e siti archeologici gratuiti. Saranno aperti a ingresso libero I musei civici: Musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo - facebook.com Vai su Facebook
‘Movember’: il mese della prevenzione del tumore alla prostata. Screening gratuito alla Romolo Hospital - La casa di cura Romolo Hospital promuove “Movember”, un’iniziativa di screening gratuito per la prevenzione del tumore alla prostata ... Secondo ilcrotonese.it
Novembre è il mese dedicato alla salute maschile, in particolare alla prevenzione del tumore della prostata - Effettuare controlli periodici è fondamentale per la tutela della salute maschile, in particolare per l'apparato urologico. Scrive romatoday.it
Novembre, il mese della salute maschile: il tuo check-up gratuito nelle Smart Clinic del Gruppo San Donato - Ogni novembre, la campagna internazionale Movember accende i riflettori sulla salute maschile, con un’attenzione particolare alla prevenzione dei tumori della prostata e dei testicoli. Segnala bergamonews.it