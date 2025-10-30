novembre mese della prevenzione delle patologie urologiche

Novembre è il mese della prevenzione delle patologie urologiche. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di fare prevenzione. Le patologie dell’apparato urinario e genitale sono molto più diffuse di quanto si pensi e spesso ignorate fino a quando compaiono sintomi importanti. Una diagnosi precoce significa migliore efficacia delle cure, migliore qualità di vita e maggiore probabilità di guarigione. In Italia, ogni anno, vengono diagnosticati 87.000 nuovi casi di tumori urologici: in totale si stima che oggi nel nostro Paese ci siano circa 485.000 persone a cui è stato diagnosticato un tumore alla prostata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

