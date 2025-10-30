Novembre caldo e secco in arrivo | ecco cosa aspetta l’Italia

Roma - Modelli meteo anticipano nel periodo 3-10 novembre un’Italia con temperature sopra la media, poche piogge al Centro-Sud e attività perturbate solo al Nord e sulle Isole. La prima parte di novembre presenta una chiara dominanza di condizioni miti sull’Italia grazie a un promontorio anticiclonico che favorirà correnti occidentali mediamente stabili. Tra il 3 e il 10 novembre, le anomalie termiche più marcate si concentreranno sulla Scandinavia, ma anche il nostro Paese registrerà valori superiori alla media stagionale. Nel frattempo, le precipitazioni risulteranno sopra la norma sull’Europa occidentale e settentrionale, mentre in Italia al Nord si attesteranno nella media e al Centro-Sud saranno inferiori. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

