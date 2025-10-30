Novembre al Teatro Palladium | memoria musica e cinema alla Garbatella
Un novembre densissimo al Teatro Palladium: dal 3 al 28, lo spazio culturale dell’Università Roma Tre diventa crocevia di cinema, musica, teatro, filosofia e impegno civile. Un mese in cui le arti dialogano e la memoria incontra il presente, fra Peppino Impastato, Pasolini, i festival internazionali e le nuove voci della scena contemporanea. Si parte il 4 novembre con Peppe Servillo per Flautissimo e Il fuoco che ti porti dentro, un viaggio intimo tra parole e musica. Il programma prosegue con Vite in Musica, che ripercorre storie di diritti e controculture attraverso film come Green Book e Priscilla, e con AAMOD che riporta in sala grandi classici del cinema politico italiano. 🔗 Leggi su Funweek.it
