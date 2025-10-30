Novara lunghe code e traffico bloccato in corso Trieste

Traffico paralizzato e code infinite.Questa è la situazione in corso Trieste: in entrambi i sensi di marcia c'è un grosso rallentamento di auto. Questa mattina, giovedì 30 ottobre, addirittura la coda in ingresso verso la città arrivava fino all'abitato di Pernate-La “colpa” è di alcuni lavori. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

