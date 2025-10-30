Nottingham Forest–Manchester United | preview probabili formazioni chiavi tattiche e pronostico

Al City Ground arriva una sfida ad alta intensità tra un Nottingham Forest che cerca continuità davanti al proprio pubblico e un Manchester United in caccia di punti pesanti per la corsa europea. Differenze di stile nette: Forest verticale, aggressivo nelle transizioni; United più palleggiato nella trequarti, con qualità individuale per sbloccare anche partite bloccate. Stato di forma in pillole. Nottingham Forest: blocco medio, recupero palla e attacco immediato della profondità con Awoniyi e gli esterni. Centrale la partita tra le linee di Gibbs-White, primo innesco sulle transizioni corte.. Manchester United: costruzione paziente, ampiezza con terzini alti e ricezioni tra le linee per Bruno Fernandes. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

