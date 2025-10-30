Notte insonne? Il cervello soffre troppo si ripulisce da solo e perdiamo attenzione

Cultweb.it | 30 ott 2025

Quasi tutti hanno sperimentato quella sensazione: dopo una notte di sonno insufficiente, il cervello sembra annebbiato e la mente vaga proprio quando dovrebbe essere concentrata. Un nuovo studio del MIT rivela finalmente cosa accade all’interno del cervello durante questi momentanei cedimenti dell’attenzione, offrendo una spiegazione scientifica a un fenomeno universale. I ricercatori hanno scoperto che durante questi cali di attenzione, un’onda di liquido cerebrospinale fluisce fuori dal cervello, un processo che normalmente avviene durante il sonno profondo e che serve a lavare via i prodotti di scarto accumulati durante la giornata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

notte insonne il cervello soffre troppo si ripulisce da solo e perdiamo attenzione

© Cultweb.it - Notte insonne? Il cervello soffre troppo, si ripulisce da solo (e perdiamo attenzione)

