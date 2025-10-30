Notte e mattina di incidenti nel territorio aretino | sette feriti tra Lucignano Cortona e Bibbiena

Serata e mattinata di intenso lavoro per i soccorsi del 118 della ASL Toscana Sud Est, impegnati in tre distinti incidenti stradali tra Valdichiana e Casentino. In totale sette persone sono rimaste ferite, tra cui quattro minori, ma fortunatamente nessuna risulta in pericolo di vita. Il primo intervento della serie si è registrato alle 20:29 di mercoledì 29 ottobre in via Senese 135, a Lucignano, dove è rimasto coinvolto un pulmino con cinque persone a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’ Infermierizzata di Foiano della Chiana (Avis Foiano), la Blsd della Croce Rossa di Foiano, l’ Infermierizzata di Sinalunga, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lortica.it

