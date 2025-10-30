Notte e mattina di incidenti nel territorio aretino | sette feriti tra Lucignano Cortona e Bibbiena
Serata e mattinata di intenso lavoro per i soccorsi del 118 della ASL Toscana Sud Est, impegnati in tre distinti incidenti stradali tra Valdichiana e Casentino. In totale sette persone sono rimaste ferite, tra cui quattro minori, ma fortunatamente nessuna risulta in pericolo di vita. Il primo intervento della serie si è registrato alle 20:29 di mercoledì 29 ottobre in via Senese 135, a Lucignano, dove è rimasto coinvolto un pulmino con cinque persone a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’ Infermierizzata di Foiano della Chiana (Avis Foiano), la Blsd della Croce Rossa di Foiano, l’ Infermierizzata di Sinalunga, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lortica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Flashdance sta alla mattina come la cioccolata sta alla notte" Dal profilo Instagram di Ambra Angiolini Vai su Facebook
Tragico incidente sulla Salaria nel Reatino, due morti: il tenente colonnello Matteo Branchinelli e Mauro Stocchi - Terribile schianto nel Reatino, dove due automobili si sono scontrante lungo la via Salaria: ad avere la peggio due persone a bordo, morte sul colpo ... Secondo fanpage.it
Notte di incidenti sulle strade della Granda: quattro interventi dei Vigili del Fuoco, nessun ferito grave - Tra sabato sera e domenica mattina auto fuori strada, principio d’incendio e un’uscita di carreggiata: tanta paura ma conseguenze lievi per gli automobilisti coinvolti ... Lo riporta targatocn.it
Vigili feriti, condannato. Incidenti alla Notte Bianca, l’uomo patteggia otto mesi - Coinvolti due agenti della Polizia municipale e uno della Polizia di Stato: il 45enne aveva reagito dopo i rilievi per il consumo di alcol da bottiglie di vetro. lanazione.it scrive