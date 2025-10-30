Notte da re per Sucic | titolare e gol da predestinato Lavoro duro ma è normale non giocare sempre
Ventun anni, primo gol in Serie A e una testa già da grande: timido fuori, concreto in campo, il croato cresce con umiltà nel centrocampo nerazzurro e rende l’assenza di Mkhitaryan meno pesante del previsto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Era una notte italiana. Era la notte di Inter-River. Era la notte quando abbiamo conosciuto chi sono e chi possono essere Petar Sucic e Pio Esposito. Tanto da migliorare, lasciamoli lavorare in pace. Ma chi li ha visti quella notte, ha capito bene! C'è fiducia! Ava Vai su Facebook