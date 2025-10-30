Notte da re per Sucic | titolare e gol da predestinato Lavoro duro ma è normale non giocare sempre

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventun anni, primo gol in Serie A e una testa già da grande: timido fuori, concreto in campo, il croato cresce con umiltà nel centrocampo nerazzurro e rende l’assenza di Mkhitaryan meno pesante del previsto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

notte da re per sucic titolare e gol da predestinato lavoro duro ma 232 normale non giocare sempre

© Gazzetta.it - Notte da re per Sucic: titolare e gol da predestinato. "Lavoro duro ma è normale non giocare sempre"

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Notte Re Sucic Titolare