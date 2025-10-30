Notte con delitto Halloween edition sabato 1 novembre al Greengo lounge bar a Lecce

Sabato 1 novembre Improvvisart approda al Greengo Lounge Bar di Lecce per indagare con la Notte con Delitto in una versione speciale: Halloween Edition.La “Notte con Delitto” è un format-spettacolo interattivo che si svolge completamente davanti agli occhi dei presenti.Un tremendo omicidio è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

