Notre Dame- un Amore impossibile una emozionante rappresentazione piena di sentimento e di desiderio di giustizia e libertà

La Compagnia Teatrale dell'Aurora, giorno 25 ottobre, ha incantato il pubblico presente al Teatro Apparte 2.0 di Palermo, con Notre Dame – un Amore impossibile, adattamento intenso e carico di forti emozioni, ispirato al celebre romanzo di Victor Hugo, che rappresenta sul palco, la vicenda drammatica, della gitana Esmeralda, dello sfortunato e innamorato Quasimodo, e del perfido Frollo. La visione del Regista: Tra tradizione e contemporaneità. Il Regista Calogero Spina, ha saputo affrontare la sfida di un testo cosi complesso con coraggio e modernità. E' stato abile a trasformare una storia senza tempo, in una rappresentazione teatrale, dinamicamente viva, con coraggio e modernità, riuscendo a mantenere l'attenzione del pubblico, in ogni quadro rappresentativo di scena.

