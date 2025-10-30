Notre Dame de Paris un Amore impossibile una emozionante rappresentazione piena di sentimento e di desiderio di giustizia e libertà

Dailyshowmagazine.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Compagnia Teatrale dell’Aurora, giorno 25 ottobre, ha incantato il pubblico presente al Teatro Apparte 2.0 di Palermo, con Notre Dame de Paris – un Amore impossibile, adattamento intenso e carico di forti emozioni, ispirato al celebre romanzo di Victor Hugo, che rappresenta sul palco, la vicenda drammatica, della gitana Esmeralda, dello sfortunato e innamorato Quasimodo, e del perfido Frollo. La visione del Regista: Tra tradizione e contemporaneità. Il Regista Calogero Spina, ha saputo affrontare la sfida di un testo cosi complesso con coraggio e modernità. E’ stato abile a trasformare una storia senza tempo, in una rappresentazione teatrale, dinamicamente viva, con coraggio e modernità, riuscendo a mantenere l’attenzione del pubblico, in ogni quadro rappresentativo di scena. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

notre dame de paris un amore impossibile una emozionante rappresentazione piena di sentimento e di desiderio di giustizia e libert224

© Dailyshowmagazine.com - Notre Dame de Paris, un Amore impossibile, una emozionante rappresentazione, piena di sentimento e di desiderio di giustizia e libertà

News recenti che potrebbero piacerti

notre dame de parisNotre-Dame de Paris, l’opera pop più amata in tour - A quattro anni dal successo del tour per il ventesimo anniversario, "Notre- Secondo lagazzettadellospettacolo.it

notre dame de parisNotre Dame de Paris 2026 al Teatro Arcimboldi di Milano: date, come arrivare e tutto quello che c’è da sapere - Notre Dame de Paris 2026: l’opera popolare più amata al mondo torna a Milano con nuove date al Teatro Arcimboldi Il 2026 segna un ritorno trionfale per Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna fi ... Lo riporta milanolife.it

La rinascita di Notre-Dame de Paris, tra storia, scienza e archeologia - Dame de Paris – Credit: Università di Bologna Sei anni dopo il devastante incendio che ha colpito Notre- Riporta sassuolo2000.it

Cerca Video su questo argomento: Notre Dame De Paris