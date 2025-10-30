Nostalgia indoor tour Noemi live a Padova
Il Nostalgia Summer Tour di Noemi sta attraversando con successo alcune delle piazze e dei festival più suggestivi del nostro Paese, portando sul palco l’energia e la raffinatezza della sua voce unica. Un viaggio alle battute finali del suo calendario estivo, tra emozioni condivise e nuove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Noemi ti aspetta a ROMA, per il GRAN FINALE del Nostalgia Indoor Tour, con due eventi imperdibili! ULTIMA DATA del Tour! 20.12.25 Palazzo Dello Sport ore 21.00 biglietti nel link in bio RADUNO 2025 del Noemi Official Fan Club - Arca d - facebook.com Vai su Facebook
La prima volta di Noemi: "Al Palaeur una festa piena di sorprese" - Conto alla rovescia per la sua prima volta al Palazzo dello Sport dell’Eur. iltempo.it scrive
NOEMI: ANNUNCIATA OGGI LA DATA ZERO DEL “NOSTALGIA INDOOR TOUR” - com) Milano, 23 settembre 2025 – Dopo un’estate di grandi successi con il Nostalgia Summer Tour, che la sta vedendo protagonista in 32 appuntamenti in tutta Italia, Noemi si prepara a ... Scrive mi-lorenteggio.com
“Nostalgia” concerto-data zero dell'indoor tour di Noemi - Dopo il grande successo estivo del "Nostalgia Summer Tour", con 32 tappe in tutta Italia, Noemi è pronta a intraprendere il suo nuovo tour teatrale, il "Nostalgia Indoor Tour". Da laprovinciacr.it