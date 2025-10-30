Nord e Sud nuovo risiko nel centrodestra con FdI che gioca il doppio ruolo

Tre regioni, tre partite politiche che, più che elezioni locali, sembrano un referendum interno al centrodestra e al centrosinistra. Veneto, Campania e Puglia diventano le tre tessere di un mosaico in cui si misurano i nuovi equilibri tra FdI e Lega, tra la spinta nazionale di Giorgia Meloni e la resistenza territoriale di Luca Zaia. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Nord e Sud, nuovo risiko nel centrodestra con FdI che gioca il doppio ruolo

