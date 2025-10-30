Norcia riabbraccia la sua basilica nove anni dopo il terremoto | Ora guardiamo al futuro

Repubblica.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la complessa ricostruzione della chiesa madre dei benedettini, distrutta dal sisma del 2016. Oggi la presentazione dei lavori di restauro, domani la messa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

norcia riabbraccia la sua basilica nove anni dopo il terremoto ora guardiamo al futuro

© Repubblica.it - Norcia riabbraccia la sua basilica nove anni dopo il terremoto: “Ora guardiamo al futuro”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Norcia: la basilica di San Benedetto torna ai fedeli - A nove anni dal crollo, il luogo di culto sbriciolato sotto il crollo del campanile viene restituito alla comunità. Secondo romasette.it

norcia riabbraccia sua basilicaImpegno Ufficio speciale per aree sisma su Basilica Norcia - È stato l'Ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 2016, dal 2024 guidato da Claudia Cenci, a curare tutte le attività connesse all'affidamento della progettazione, alla reali ... Da ansa.it

Terremoto Centro Italia: domani a Norcia riapre al culto la basilica di san Benedetto - “Ritrovare questo bel monumento sarebbe poca cosa se non fosse abitato e vissuto da una comunità cristiana viva, ricca della sua appartenenza al Signore e capace di raccontare e di comunicare la belle ... Secondo agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Norcia Riabbraccia Sua Basilica