Norcia riabbraccia la sua basilica nove anni dopo il terremoto | Ora guardiamo al futuro

Si è conclusa la complessa ricostruzione della chiesa madre dei benedettini, distrutta dal sisma del 2016. Oggi la presentazione dei lavori di restauro, domani la messa. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Norcia riabbraccia la sua basilica nove anni dopo il terremoto: “Ora guardiamo al futuro”

Norcia: la basilica di San Benedetto torna ai fedeli - A nove anni dal crollo, il luogo di culto sbriciolato sotto il crollo del campanile viene restituito alla comunità. Secondo romasette.it

Impegno Ufficio speciale per aree sisma su Basilica Norcia - È stato l'Ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 2016, dal 2024 guidato da Claudia Cenci, a curare tutte le attività connesse all'affidamento della progettazione, alla reali ... Da ansa.it

Terremoto Centro Italia: domani a Norcia riapre al culto la basilica di san Benedetto - “Ritrovare questo bel monumento sarebbe poca cosa se non fosse abitato e vissuto da una comunità cristiana viva, ricca della sua appartenenza al Signore e capace di raccontare e di comunicare la belle ... Secondo agensir.it