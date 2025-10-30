Norcia comunità in festa Due giorni di grandi eventi Arrivano anche i ministri

Norcia 30 ottobre 2016, Norcia 30 ottobre 2025. La riapertura della basilica di San Benedetto rappresenta il principale simbolo di rinascita da quel terremoto che mise in ginocchio il centro Italia e per l’occasione saranno presenti i Ministri Giuli e Lollobrigida, ma anche la vece presidente del parlamento europeo Antonella Sberna. Dopo nove anni, ha annunciato l’arcivescovo di Spoleto Norcia Renato Boccardo, da sabato si tornerà a celebrare la messa tutti i giorni. Prima però sono previsti una serie di eventi per celebrare questo momento storico atteso non solo dalla comunità nursina, ma da tutta l’Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

