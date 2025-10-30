nonostante landini

C'è un paradosso che solo in Italia poteva diventare regola: quando i salari finalmente risalgono, c'è sempre qualcuno che trova il modo di protestare. E, come da copione, il protagonista non poteva che essere Maurizio Landini, il Che Guevara da scrivania che ogni settimana scopre una nuova causa per dire no. Gaza, Ucraina, armi, pace, clima: tutto va bene per alzare la voce in piazza. Peccato che l'Istat, più severo di mille comizi, questa volta lo abbia messo all'angolo: in Italia le retribuzioni, sebbene ancora sotto i livelli medi europei, crescono più dell'inflazione. Sì, i salari reali sono tornati a salire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

