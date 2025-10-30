Nonostante Landini

Ilgiornale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un paradosso che solo in Italia poteva diventare regola: quando i salari finalmente risalgono, c'è sempre qualcuno che trova il modo di protestare. E, come da copione, il protagonista non poteva che essere Maurizio Landini, il Che Guevara da scrivania che ogni settimana scopre una nuova causa per dire no. Gaza, Ucraina, armi, pace, clima: tutto va bene per alzare la voce in piazza. Peccato che l'Istat, più severo di mille comizi, questa volta lo abbia messo all'angolo: in Italia le retribuzioni, sebbene ancora sotto i livelli medi europei, crescono più dell'inflazione. Sì, i salari reali sono tornati a salire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

nonostante landini

© Ilgiornale.it - Nonostante Landini

Scopri altri approfondimenti

nonostante landiniNonostante Landini - Mentre Cisl e Uil firmano i primi rinnovi e portano a casa aumenti veri, la Cgil resta fuori dalla porta a sventolare bandiere ... msn.com scrive

nonostante landiniSecondo Landini alla Bce non sanno fare i conti - Il segretario della Cgil rilancia ancora a Radio24: 25 miliardi di fiscal drag da restituire a lavoratori e pensionati. Da ilfoglio.it

nonostante landini“Cortigiana?”, Landini ci ricasca: cosa ha detto sulla Meloni in diretta tv - Dopo il caso "cortigiana", ecco Maurizio Landini protagonista di un nuovo intervento televisivo piuttosto discutibile verso la Meloni. Riporta newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Nonostante Landini