Non tutti i Pixel Pro supportano la ricerca di precisione tramite UWB

Tuttoandroid.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante abbiano l'hardware necessario, Google Pixel 6 Pro e 7 Pro non sono compatibili con la localizzazione di precisione tramite UWB. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

Non tutti i Pixel "Pro" supportano la ricerca di precisione tramite UWB

