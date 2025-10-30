Non solo Spalletti alla Juventus arrivano altri tre ex Napoli

Luciano Spalletti è diventato ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Dopo l’esonero di Igor Tudor, Damien Comolli si è mosso con grande decisione verso il profilo ex Napoli, che ha dato immediatamente grande disponibilità a sposare il progetto bianconero. Per lui un contratto di 8 mesi con opzione in caso di qualificazione in Champions. Adesso è in corso la definizione dello staff, con tre ex Napoli pronti a far parte dello staff di Spalletti: Domenichini, Russo e Sinatti. Ufficiale Spalletti, domani la presentazione con la Juventus. Nella giornata di oggi è arrivata la firma del tecnico, con comunicato ufficiale reso pubblico in serata. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Non solo Spalletti, alla Juventus arrivano altri tre ex Napoli

