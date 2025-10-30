Non solo Halloween la zucca nella letteratura classica come simbolo di satira politica e ironia

La zucca, nella letteratura classica, rappresenta più di un semplice ortaggio. Attraverso l’ironia e la satira diventa uno strumento letterario per criticare il potere. Oltretutto, è un elemento ricorrente nella letteratura ben prima che la sua fama legata alla tradizione celtica si diffondesse nel mondo della cultura e del folklore. Dalla Naturalis Historia di Plinio Il Vecchio, agli Epigrammi di Marziale fino all’ Apokolokyntosis di Seneca, la zucca non rappresenta solo un elemento ricorrente legato a tradizioni popolari e stagionali ma, in letteratura classica, si lega a contesti culinari, medici o satirici, avendo una connotazione ironica piuttosto che magica come invece avviene nel folklore medievale e nella letteratura moderna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Non solo Halloween, la zucca nella letteratura classica come simbolo di satira politica e ironia

