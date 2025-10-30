Non solo dolcetti e scherzetti
Ed è arrivato il giorno del “dolcetto e scherzetto”. Croce e delizia, la festa di Halloween divide. C’è chi la onora con gioia, soprattutto i bambini, ma anche chi la bolla come l’ennesima trovata consumistica. In realtà, per quanto si tratti di una festa importata e che tanto successo sia dovuto a interessi di natura commerciale, è pur vero che ogni occasione per strappare un sorriso e per regalare un momento di gioia a grandi e a piccini va accolto con soddisfazione. Si dirà che noi già abbiamo il Carnevale, le nostre maschere regionali, una tradizione che forse si è anche un po’ sbiadita nel tempo, ma non è che necessariamente l’una escluda l’altra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
