Non solo coaching | arriva a Milano il metodo Co-Active® per riscoprire autenticità e autostima

C ’è un filo invisibile che unisce molte donne oggi: la sensazione di essere sempre di corsa, tra lavoro, relazioni e responsabilità, e quella voce interiore che chiede solo un po’ di spazio per sé e per respirare. A questo bisogno profondo risponde il Co-Active® Fundamentals, il modulo introduttivo del percorso di coaching più diffuso al mondo, sviluppato dal Co-Active Training Institute (CTI). Per la prima volta arriva in Italia, a Milano dal 28 al 30 novembre 2025, interamente in italiano e con certificazione ICF (International Coaching Federation). Il corso è aperto a chi desidera lavorare su di sé. 🔗 Leggi su Iodonna.it

