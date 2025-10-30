Non siamo mai stati sulla Luna – Kim Kardashian prova a convincere Sarah Paulson del complotto

Kim Kardashian ha rivelato di non credere che lo sbarco sulla Luna del 1969 sia realmente avvenuto, scatenando un acceso dibattito sui social media. La dichiarazione è arrivata durante le riprese dell’episodio del 30 ottobre di The Kardashians,  mentre l’imprenditrice si trovava sul set della sua nuova serie televisiva All’s Fair insieme alla co-star Sarah Paulson. Come scrive People, la Kardashian ha tentato di convincere la sua collega Sarah Paulson a condividere i suoi dubbi sulla missione Apollo 11 che portò gli astronauti Buzz Aldrin e Neil Armstrong sulla superficie lunare. “Ti mando un milione di articoli con Buzz Aldrin e. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

