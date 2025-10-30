Non siamo mai stati sulla Luna – Kim Kardashian prova a convincere Sarah Paulson del complotto
Kim Kardashian ha rivelato di non credere che lo sbarco sulla Luna del 1969 sia realmente avvenuto, scatenando un acceso dibattito sui social media. La dichiarazione è arrivata durante le riprese dell’episodio del 30 ottobre di The Kardashians, mentre l’imprenditrice si trovava sul set della sua nuova serie televisiva All’s Fair insieme alla co-star Sarah Paulson. Come scrive People, la Kardashian ha tentato di convincere la sua collega Sarah Paulson a condividere i suoi dubbi sulla missione Apollo 11 che portò gli astronauti Buzz Aldrin e Neil Armstrong sulla superficie lunare. “Ti mando un milione di articoli con Buzz Aldrin e. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
. @Atalanta_BC, Juric: "Siamo stati tre volte il Milan. Abbiamo dominato in lungo e in largo, loro hanno fatto un tiro e un gol. Ennesima grande partita dei ragazzi, è veramente un peccato perché questa squadra merita di più" - X Vai su X
Piemonte a Tavola 2026, presenti! Oggi siamo stati al Circolo dei Lettori per la presentazione ufficiale di Piemonte a Tavola 2026, la guida che racconta l’anima enogastronomica del nostro territorio. “In questa guida non ci sono classifiche: c’è spazio per l - facebook.com Vai su Facebook
Siamo stati da Dao Bistrot Jonio per la Festa di Metà Autunno: una cena sotto la luna piena tra tradizione e convivialità - Dao Bistrot Jonio ha trasformato la Festa di Metà Autunno in un momento conviviale, portando a Roma il fascino di una ... Si legge su greenme.it