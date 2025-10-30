Non si ferma all' alt e scatta l' inseguimento | arrestato dai Carabinieri
Nel tardo pomeriggio di giovedì ottobre, a Ponsacco, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 37 anni, di origine straniera, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio. Una pattuglia ha intimato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Quando attacchiamo “Vieni Qua” dal vivo… è finita: il mondo si ferma e scatta la magia Non è solo musica. È energia, connessione, verità. È 3nema Way. Ogni live è un momento unico — grazie a chi lo vive con noi ? #3nema #VieniQua #LiveVibes #Str - facebook.com Vai su Facebook
Non si ferma all’alt dei carabinieri, poi scatta l’aggressione: arrestato 34enne nel Palermitano - I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito dei servizi giornalieri di controllo del territorio, ... Da msn.com
Ubriaco con la Lamborghini da 640 cavalli non si ferma all'alt dei carabinieri: scatta l'inseguimento - Una Lamborghini Huracan Evo da 640 cavalli ha seminato il panico nelle vie di Cologne, ignorando l'alt intimato dai Carabinieri della ... Riporta corriereadriatico.it
Non si ferma all'alt e fugge rischiando di investire un agente della Polizia Locale: giovane rintracciato e denunciato - Numerose le violazioni del codice della strada accertate durante la fuga, poi vanificata dal lavoro di indagine del personale del corpo di via Tassoni. Da cronacacomune.it