Si riapre il mistero sulla morte di Andrea Costantini, il 38enne trovato senza vita il 15 settembre all’interno di una cella frigorifera di un supermercato di Termoli, dove lavorava da tempo. Dopo settimane di silenzio, la Procura di Larino ha deciso di aprire un nuovo fascicolo d’indagine, accogliendo la denuncia presentata dall’avvocato Piero Lorusso, legale dei genitori della vittima. La famiglia, infatti, non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio. L’inchiesta e le ipotesi di reato. Il procedimento è stato affidato alla sostituto procuratrice Marianna Meo. “ Il fascicolo è aperto contro ignoti e gli inquirenti stanno portando avanti le indagini come avevamo richiesto – ha dichiarato l’avvocato Lorusso – Le ipotesi di reato sono omicidio o istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Non si è ucciso!". Andrea, trovato morto in una cella frigorifera: il grido devastante dei genitori