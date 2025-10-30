Non si è ucciso! Andrea trovato morto in una cella frigorifera | il grido devastante dei genitori
Si riapre il mistero sulla morte di Andrea Costantini, il 38enne trovato senza vita il 15 settembre all’interno di una cella frigorifera di un supermercato di Termoli, dove lavorava da tempo. Dopo settimane di silenzio, la Procura di Larino ha deciso di aprire un nuovo fascicolo d’indagine, accogliendo la denuncia presentata dall’avvocato Piero Lorusso, legale dei genitori della vittima. La famiglia, infatti, non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio. L’inchiesta e le ipotesi di reato. Il procedimento è stato affidato alla sostituto procuratrice Marianna Meo. “ Il fascicolo è aperto contro ignoti e gli inquirenti stanno portando avanti le indagini come avevamo richiesto – ha dichiarato l’avvocato Lorusso – Le ipotesi di reato sono omicidio o istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Leggi su Tgr Abruzzo "Andrea non si è ucciso" I genitori di Andrea Costantini, il 38enne di Penne trovato senza vita in un discount di Termoli, hanno presentato un esposto per omicidio e, in subordine, istigazione al suicidio - facebook.com Vai su Facebook
Andrea trovato morto in una cella frigorifera, aperta un’inchiesta. Il legale: “I genitori vogliono la verità” - La Procura di Larino ha aperto un nuovo fascicolo sul caso di Andrea Costantini, il 38enne trovato morto lo scorso 15 settembre in una cella frigorifera ... Segnala fanpage.it
Andrea Costantini trovato morto nella cella frigorifera, la madre: «Diceva di sentirsi in pericolo» - Andrea Costantini negli ultimi tempi era «preoccupato» al punto tale da aver confidato alla madre di «sentirsi in pericolo». Da ilmessaggero.it
Andrea Costantini, 38enne trovato morto nella cella frigo del supermercato. I genitori contro la compagna: «È stata lei, voleva lasciarla» - Lo hanno messo nero su bianco (con tanto di foto allegate) i genitori di Andrea Costantini, il ... Come scrive ilmessaggero.it