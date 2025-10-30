Non si è ucciso! Andrea trovato morto in una cella frigorifera | il grido devastante dei genitori

Si riapre il mistero sulla morte di Andrea Costantini, il  38enne trovato senza vita il 15 settembre  all’interno di una  cella frigorifera di un supermercato di Termoli, dove lavorava da tempo. Dopo settimane di silenzio, la  Procura di Larino  ha deciso di  aprire un nuovo fascicolo d’indagine, accogliendo la denuncia presentata dall’avvocato  Piero Lorusso, legale dei genitori della vittima. La famiglia, infatti,  non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio. L’inchiesta e le ipotesi di reato. Il procedimento è stato affidato alla  sostituto procuratrice Marianna Meo. “ Il fascicolo è aperto contro ignoti e gli inquirenti stanno portando avanti le indagini come avevamo richiesto  – ha dichiarato l’avvocato Lorusso –  Le ipotesi di reato sono omicidio o istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

