Con "Gossip", Demo MC torna con un messaggio potente e viscerale: la storia di chi ha conosciuto il dolore, la fame, la solitudine, ma ha deciso di non farsi più schiacciare. Il nuovo singolo, pubblicato da Artisti Online, è una vera e propria fotografia cruda della sopravvivenza, dove le cicatrici diventano medaglie e la rabbia si trasforma in arte. Fin dalle prime note, "Gossip" colpisce per la sua energia oscura e reale, dove beat incisivi e sonorità urban costruiscono un paesaggio sonoro denso, quasi cinematografico. Il ritmo serrato e le pause taglienti lasciano spazio a una voce intensa, vissuta, che alterna grinta e vulnerabilità.

Non più vittima ma narratore, Demo MC si libera con "Gossip"