Non mi sento bene Tragedia in vacanza Lara muore così atroce | cosa stava facendo

Tvzap.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giorno pensato per la leggerezza si è trasformato in un vuoto silenzioso nella valle. La 37enne Lara?De?Cassan, giovane mamma e albergatrice della comunità di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), si trovava in vacanza in famiglia a Sharm el?Sheikh quando tutto è cambiato nel mare rosso?azzurro davanti a lei. La sua storia, la sua lotta silenziosa contro un malore improvviso e l’impatto che la sua scomparsa lascia sulla comunità emergono soprattutto attraverso le parole del marito, che ancora fatica a spiegarsi l’accaduto. Tragedia in vacanza in Egitto: malore fatale in acqua. Il dolore e la confusione si percepiscono nelle parole di Simon Grones, che ricorda gli ultimi istanti con Lara: «Non so davvero cosa è accaduto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

non mi sento bene tragedia in vacanza lara muore cos236 atroce cosa stava facendo

© Tvzap.it - “Non mi sento bene..”. Tragedia in vacanza, Lara muore così, atroce: cosa stava facendo

Leggi anche questi approfondimenti

sento bene tragedia vacanza“Non mi sento bene..”. Tragedia in Vacanza, Lara muore così, atroce: cosa stava facendo - Un momento di relax sotto il sole egiziano si è trasformato in un dramma che ha lasciato un’intera comunità senza parole. Come scrive thesocialpost.it

sento bene tragedia vacanzaLara De Cassan morta durante un'immersione, le ultime parole: «Non mi sento tanto bene» - Una giovane mamma di 37 anni, strappata alla vita durante ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sento Bene Tragedia Vacanza