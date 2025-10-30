Non mi sento bene Tragedia in vacanza Lara muore così atroce | cosa stava facendo

Un giorno pensato per la leggerezza si è trasformato in un vuoto silenzioso nella valle. La 37enne Lara?De?Cassan, giovane mamma e albergatrice della comunità di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), si trovava in vacanza in famiglia a Sharm el?Sheikh quando tutto è cambiato nel mare rosso?azzurro davanti a lei. La sua storia, la sua lotta silenziosa contro un malore improvviso e l’impatto che la sua scomparsa lascia sulla comunità emergono soprattutto attraverso le parole del marito, che ancora fatica a spiegarsi l’accaduto. Tragedia in vacanza in Egitto: malore fatale in acqua. Il dolore e la confusione si percepiscono nelle parole di Simon Grones, che ricorda gli ultimi istanti con Lara: «Non so davvero cosa è accaduto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Non mi sento bene..”. Tragedia in vacanza, Lara muore così, atroce: cosa stava facendo

Leggi anche questi approfondimenti

"Nel complesso mi sento bene, il feeling è buono. Ci sono piloti che sono messi un po’ meglio ma stiamo andando forte" - facebook.com Vai su Facebook

Sinner al Six Kings Slam: "Mi sento bene, pronto per gli ultimi tornei 2025" #SkySport #SkyTennis - X Vai su X

“Non mi sento bene..”. Tragedia in Vacanza, Lara muore così, atroce: cosa stava facendo - Un momento di relax sotto il sole egiziano si è trasformato in un dramma che ha lasciato un’intera comunità senza parole. Come scrive thesocialpost.it

Lara De Cassan morta durante un'immersione, le ultime parole: «Non mi sento tanto bene» - Una giovane mamma di 37 anni, strappata alla vita durante ... Scrive msn.com