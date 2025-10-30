L’Inter dimentica Napoli, vince e convince 3-0 contro una Fiorentina sempre più in crisi di risultati e a un solo punto dall’ultimo posto. Doppio Calhanoglu e una perla di Petar Sucic regalano tre punti e il secondo posto alla squadra di Cristian Chivu, che in conferenza stampa si conferma non banale e focalizzato sul lavoro alla guida del club nerazzurro. Nel post gara a Dazn infatti Chivu è stato stuzzicato nuovamente su Napoli-Inter e sulle parole di Antonio Conte, che ha attaccato ancora Marotta e il club milanese dopo Lecce. “Il rumore dei nemici non m’interessa, non ascolto quello che si dice, è uno spreco di energie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non mi interessa il rumore dei nemici, non li ascolto. Ora mi diverto io”: Chivu continua a ignorare Conte e alza la voce