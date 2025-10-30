Oltre 50mila copie vendute in Italia per la rivista Salute 33 con un focus sugli studi condotti dal ricercatore cesenate Andrea Foschini, a cui si aggiunge il riconoscimento del segretario generale del Presidente della Repubblica. Foschini, 30 anni, professore di scienze motorie all’Itt Pascal Comandini di Cesena, ha inviato una ricerca scientifica da lui condotta, al Presidente della Repubblica Sergio Mattaralla, e la risposta non si è fatta attendere. "La lettera, firmata dal Capo del Servizio – dice Foschini - comunica che la Presidenza ha ritenuto il mio studio di notevole interesse per la comunità scientifica e sanitaria, decidendo di inoltrarlo per valutazione approfondita al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità e agli Assessorati regionali competenti di Toscana ed Emilia-Romagna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Non mi arrendo alla malattia". Prof studia un protocollo per l’artrosi degenerativa