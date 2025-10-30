Non ho il conto corrente Ma la procura ne trova otto | cosa succede all' avvocato Lovati

La procura di Brescia sta stringendo il cerchio sul fascicolo aperto con l'ipotesi di reato di corruzione, che vede attualmente unico indagato l'ex pm Mario Venditti. Il filone è quello del caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, in quando l'ex procuratore che ha seguito l'indagine del 2017, che vedeva indagato Andrea Sempio, potrebbe aver agevolato l'archiviazione. Nelle prossime ore saranno sentiti, come persone informate sui fatti, i tre avvocati che Sempio aveva nel 2017, ovvero Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi. Il primo, a cui da poco Sempio ha revocato l'incarico, potrebbe però essere sentito nei prossimi giorni, come dichiarato dal suo legale Fabrizio Gallo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

