Non ho il conto corrente Ma la procura ne trova otto | cosa succede all' avvocato Lovati
La procura di Brescia sta stringendo il cerchio sul fascicolo aperto con l'ipotesi di reato di corruzione, che vede attualmente unico indagato l'ex pm Mario Venditti. Il filone è quello del caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, in quando l'ex procuratore che ha seguito l'indagine del 2017, che vedeva indagato Andrea Sempio, potrebbe aver agevolato l'archiviazione. Nelle prossime ore saranno sentiti, come persone informate sui fatti, i tre avvocati che Sempio aveva nel 2017, ovvero Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi. Il primo, a cui da poco Sempio ha revocato l'incarico, potrebbe però essere sentito nei prossimi giorni, come dichiarato dal suo legale Fabrizio Gallo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'avvocato diceva: "Non ho manco un conto corrente". Ma gli investigatori ne hanno scoperti otto - facebook.com Vai su Facebook
Conto corrente smart e buono Amazon 200€: scopri l’offerta Credem Link con il codice di risparmio • L'ultima iniziativa promossa da Credem Banca per gli utenti che scelgono di aprire un nuovo conto corrente online. Il post Conto corrente smart e buon… https - X Vai su X
"Non ho il conto corrente". Ma la procura ne trova otto: cosa succede all'avvocato Lovati - L'ex avvocato di Andrea Sempio potrebbe essere sentito a breve dalla procura di Brescia sul caso di corruzione. Lo riporta msn.com
Massimo Lovati aveva detto di non avere conti: la procura ne scopre otto - Nuovi sviluppi nell’inchiesta che ruota attorno ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. msn.com scrive
La Camera dice sì al conto corrente per tutti. Obbligo di apertura e divieto di chiusura - Passa il testo che introduce l’obbligo per le banche di aprire sempre un conto. repubblica.it scrive