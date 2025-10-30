Non ho alcuna intenzione di mollare la presa

Padovaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un sindaco in provincia di Padova che sta combattendo la battaglia più difficile. Lo sta facendo con la dignità di un grande uomo e la forza di un ragazzo attaccato alla vita che non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. Stiamo parlando di Michele Giraldo, primo cittadino di Brugine. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

«Non ho alcuna intenzione di mollare la presa» - Dopo venti giorni di ospedale, circondato dall'affetto di tutto lo staff sanitario del reparto di Ematologia dell'ospedale di Padova, il sindaco di Brugine Michele Giraldo è tornato a casa.

