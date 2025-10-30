Non ho alcuna intenzione di mollare la presa

C'è un sindaco in provincia di Padova che sta combattendo la battaglia più difficile. Lo sta facendo con la dignità di un grande uomo e la forza di un ragazzo attaccato alla vita che non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. Stiamo parlando di Michele Giraldo, primo cittadino di Brugine. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it