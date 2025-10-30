Non ha eguali Cosa sappiamo del nuovo supersiluro nucleare russo Poseidon

Il presidente della Federazione russa Vladimir Putin, ha annunciato mercoledì 29 ottobre che il supersiluro nucleare “ Poseidon ” è stato testato con successo. “Per la prima volta, siamo stati in grado non solo di lanciarlo da un sottomarino utilizzando il suo motore, ma anche di avviare il reattore nucleare”, ha dichiarato Putin. Il presidente russo ha affermato che il reattore che spinge il “Poseidon” è “cento volte più piccolo” di quelli a bordo di un sottomarino a propulsione nucleare. Non è ancora chiaro da quale sottomarino sia avvenuto il lancio di prova. La Russia ha due battelli che sono in grado di trasportare il supersiluro: il “ Belgorod ” e il “ Sarov ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non ha eguali". Cosa sappiamo del nuovo supersiluro nucleare russo "Poseidon"

