Chiamatelo overtourism, turistificazione o come preferite, ma sempre di un sintomo di declino stiamo parlando: puntare sui flussi turistici senza uno straccio di strategia politica. All’italiana, insomma. E difatti, nel Belpaese è oramai un luogo comune considerare la cosiddetta “industria” del turismo come “una delle più dinamiche al mondo e più strategiche della nostra economia”, secondo l’entusiasta definizione data dalla premier Giorgia Meloni il 29 settembre scorso, in occasione del summit del Wttc, l’organizzazione mondiale che riunisce governi, associazioni e imprese del settore. La cartina di tornasole di un mercato abbandonato a una logica puramente speculativa l’ha data il putiferio scatenato dall’annuncio, da parte del ministro leghista dell’Economia Giancarlo Giorgetti, di aumentare la cedolare secca dal 21% al 26% sugli affitti brevi per turisti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Non è overtourism, è declino: così l’Italia sta diventando un parco a tema per turisti